В Приокском рязанка на Volkswagen сбила 13-летнего подростка на переходе
Утром 12 декабря на улице Молодцова 45-летняя рязанка за рулем автомобиля Volkswagen Passat сбила 13-летнего подростка. По предварительным данным, школьник переходил дорогу по «зебре».
В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.
Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 4943 нарушения Правил дорожного движения и задержали пять пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU