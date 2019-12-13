В Приокском рязанка на Volkswagen сбила 13-летнего подростка на переходе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-13T11:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 12 декабря на улице Молодцова 45-летняя рязанка за рулем автомобиля Volkswagen Passat сбила 13-летнего подростка. По предварительным данным, школьник переходил дорогу по «зебре».

В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 4943 нарушения Правил дорожного движения и задержали пять пьяных водителей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На окружной дороге в Рязани произошло лобовое ДТП

Момент аварии на окраине города попал на камеру видеорегистратора. Смотрим, как так получилось (подробнее).

У ТЦ «Зельгрос» в Рязани произошло страшное ДТП

По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля – один человек погиб (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU