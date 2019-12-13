2019-12-13T11:01:19+03:00
Происшествия

В Приокском рязанка на Volkswagen сбила 13-летнего подростка на переходе

Школьнику понадобилась медицинская помощь. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Утром 12 декабря на улице Молодцова 45-летняя рязанка за рулем автомобиля Volkswagen Passat сбила 13-летнего подростка. По предварительным данным, школьник переходил дорогу по «зебре».

В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 4943 нарушения Правил дорожного движения и задержали пять пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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