В Рязани пожарные встряли в заставленном машинами дворе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-13T10:33:58+03:00

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Вечером 12 декабря к одному из домов на улице Сельских Строителей с трудом пробирался пожарный расчет. Проблема в том, что двор был заставлен машинами, и автоцистерне попросту не хватало места для маневра.

К счастью, вызов оказался ложным. В противном случае могла возникнуть угроза жизни людей и причинения материального ущерба автовладельцам.

- На этот раз все обошлось, но в следующий раз ваши автомобили будут «двигать». Хоть оставляйте свои номера, - обратилась к соседям через сообщество «Подслушано у водителей в Рязани» одна из местных жительниц.

Фото: vk.com/voditelrzn62 (Юлия ЕРМАКОВА).

ИСТОЧНИК KP.RU