Ушел из жизни автор гимна Александро-Невского района
11 декабря в Рязани, на 69-м году жизни, скончался Евгений Алексеевич Артамонов, известный поэт, член правления регионального отделения Союза писателей России, сообщает министерство культуры Рязанской области.
«Евгения Артамонова называли патриотом не на словах, а на деле, его творчество отличали высокое чувство долга и гражданская позиция, оно было пронизано любовью – к людям, к малой родине, а в стихах, как и в жизни, отразилась неподражаемая искренность и высокие человеческие качества», — говорится в сообщении минкульта.
ДОСЬЕ «КП»
Евгений Александрович Артамонов родился в 1951 году в селе Спешенево Новодеревенского (Александро-Невского района).
Долгое время жил и работал в Чехии. Ветеран военной службы. Награжден медалью Вооруженных Сил СССР «За безупречную службу», медалью «За воинское отличие», юбилейными медалями.
Стихи писать начал рано, еще в школьные годы. Произведения публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Литературная учеба», «Меценат и мир», в коллективных сборниках.
Лауреат всероссийского Есенинского поэтического конкурса и Всероссийского литературного конкурса имени Николая Рубцова «Звезда полей», дипломант Всероссийского литературного конкурса «Спасибо тебе, солдат!»
Евгений Артамонов выпустил в свет четыре стихотворных книги: «Чужбина», «Движение», «Летоисчисление», «Из века в век».
Многие его стихи были положены на музыку, он стал автором гимна Александро-Невского района.
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