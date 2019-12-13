Ушел из жизни автор гимна Александро-Невского района

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-13T10:16:35+03:00

Евгений Артамонов внес значительный вклад в литературную жизнь Рязанского края, был беззаветно предан славным традициям русской словесности

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11 декабря в Рязани, на 69-м году жизни, скончался Евгений Алексеевич Артамонов, известный поэт, член правления регионального отделения Союза писателей России, сообщает министерство культуры Рязанской области.

«Евгения Артамонова называли патриотом не на словах, а на деле, его творчество отличали высокое чувство долга и гражданская позиция, оно было пронизано любовью – к людям, к малой родине, а в стихах, как и в жизни, отразилась неподражаемая искренность и высокие человеческие качества», — говорится в сообщении минкульта.

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Александрович Артамонов родился в 1951 году в селе Спешенево Новодеревенского (Александро-Невского района).

Долгое время жил и работал в Чехии. Ветеран военной службы. Награжден медалью Вооруженных Сил СССР «За безупречную службу», медалью «За воинское отличие», юбилейными медалями.

Стихи писать начал рано, еще в школьные годы. Произведения публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Литературная учеба», «Меценат и мир», в коллективных сборниках.

Лауреат всероссийского Есенинского поэтического конкурса и Всероссийского литературного конкурса имени Николая Рубцова «Звезда полей», дипломант Всероссийского литературного конкурса «Спасибо тебе, солдат!»

Евгений Артамонов выпустил в свет четыре стихотворных книги: «Чужбина», «Движение», «Летоисчисление», «Из века в век».

Многие его стихи были положены на музыку, он стал автором гимна Александро-Невского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU