У рязанского Лесопарка с 31 декабря запретят парковку

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-12T20:12:05+03:00

По словам администрации города, это сделано в целях безопасности и удобства

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Пресс-служба городской администрации сообщили, что с 31 декабря в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности в Рязани запретят парковку рядом с Лесопарком. Речь идет об двух участках: на Окском проезде (запрет с одной стороны дороги) от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы (запрет с двух сторон дороги) от Окского проезда до перекрестка с улицей Затинной.

Здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор». Администрация города просит учитывать данную информацию.

Напомним, что ранее было принято решение об увеличении парковочных мест в Лесопарке за счет проезда Речников и дороги, идущей к Ореховому озеру.

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Администрация решила задействовать дорогу, ведущую от поворота к Ореховому озеру (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU