2019-12-12T16:35:26+03:00
Общество

Рязанцы избавляются от старых телефонов

В городе ненужные аппараты можно сдать в 8 салонах связи Tele2
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Рязанцы избавляются от старых телефонов.Рязанцы избавляются от старых телефонов.
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В Рязани был запущен социальный проект «Переплавка». Его цель – объяснить важность переработки старых мобильных телефонов и побудить жителей сдавать их в утилизацию. В городе ненужные аппараты можно сдать в 8 салонах связи Tele2. Устройства отправятся на челябинский завод «Мегаполисресурс» – ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.

Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. По данным доклада на Всемирном экономическом форуме в смартфоны и прочие гаджеты по итогам 2018 года пришлось 8,7% отходов.

Оператор организовал пункты приема старых телефонов в Смоленске и еще 10 городах страны, и отправляет гаджеты на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске. Поддержавшие «зеленую» инициативу получат скидку в 1000 рублей на покупку смартфонов Samsung Galaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 – еще и 10 Гб интернет-трафика.

Адреса салонов связи Tele2 в Рязани, куда можно сдать старый смартфон:

• ул. Гоголя, д. 42;

• ул. Кольцова, д. 1, ТК «Городские ряды»;

• Московское шоссе, д. 21, ТРЦ «Премьер»;

• ул. Октябрьская, д. 33;

• Первомайский проспект, д. 34;

• Первомайский проспект, д. 64;

• Первомайский проспект, д. 70, к.1, ТЦ «Виктория плаза»;

• ул. Станкозаводская, д. 31.

Поддержавшие «зеленую» инициативу получат скидку в 1000 рублей на покупку смартфонов Samsung Galaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 – еще и 10 Гб интернет-трафика.

Поддержавшие «зеленую» инициативу получат скидку в 1000 рублей на покупку смартфонов Samsung Galaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 – еще и 10 Гб интернет-трафика.

НАША СПРАВКА

Завод «Мегаполисресурс», где переработают все собранные смартфоны, – первое предприятие в стране, которое в 2004 году стало утилизировать батарейки. В 2013 году оно вышло в финал международного конкурса Green IT Awards в номинации «Рециклинговый проект года». Завод извлекает полимеры, цветные и драгоценные металлы, тем самым исключая токсичное воздействие на природу.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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