2019-12-10T12:20:03+03:00
Общество

Молочная продукция из поселка Мурмино стала новогодней

Логотип столицы Нового года - 2020 появился на молоке, твороге, йогуртах, сметане ООО «Мурминское»
Ольга ГЕРЖОВА
Поделиться:
Фото: Ольга Гержова.Фото: Ольга Гержова.
Изменить размер текста:

Продукцию этого предприятия рязанцы успели полюбить. Иначе как объяснить очереди к их павильону на ярмарках выходного дня? А совсем скоро и гости Рязани, которые приедут к нам на новогодние каникулы, смогут попробовать и оценить молоко, творог, масло и йогурты ООО «Мурминское».

Фото: Ольга Гержова.

Фото: Ольга Гержова.

— Продукция у нас натуральная, без заменителей молочного жира, — рассказывает директор предприятия Виктор Светиков. — Мы даже пошли на добровольную сертификацию, отправляем нашу продукцию на экспертизы в рязанские лаборатории, чтобы покупатели нам доверяли и не сомневались в качестве. Продукты питания должны быть не просто безопасны, как многие сейчас позиционируют, но, в первую очередь, полезны для здоровья. Чем меньше времени прошло от процесса дойки до конечного потребителя молока, тем больше в продукции сохраняется витаминов и минеральных веществ. Идеальный вариант – не более 24 часов. Мы укладываемся в этот промежуток времени.

Фото: Ольга Гержова.

Фото: Ольга Гержова.

Сливочное масло ООО «Мурминское» отмечено серебряной медалью агропромышленной выставки «Золотая осень». Продукцию этого предприятия теперь можно купить не только на ярмарках выходного дня, но и в специализированном магазине «Покупай рязанское» на улице Свободы, д.4.

Фото: Ольга Гержова.

Фото: Ольга Гержова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора
В Рязани установили «дизайнерские елки» из черепицы, пакетов молока и микросхем
В Спасском районе на федеральной трассе столкнулись грузовичок и иномарка
В Спасском районе невнимательный водитель утопил фургон с хлебом
В «Единой России» дали старт проекту «Память Героев»
Мошенник в Рязани попытался унаследовать 3 млн. рублей с чужих счетов
«Ростелеком» выступил цифровым партнёром проекта «Рязань - Новогодняя столица 2020»
Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани
В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах
Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году
Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице
В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ
Рязанские власти рассказали, как потратили 2,6 млрд рублей на безопасные дороги
Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
Рязанский «Водоканал» хотел «нагнуть» потребителя, но вышло иначе
Стопроцентный результат на выезде: ХК «Рязань» одержал четвертую победу
В Рязани подорожают проездные для льготников, школьников и студентов
Жители одного подъезда в Рязани на 5 дней остались без газа
В РНПК прошел день открытых дверей
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса»