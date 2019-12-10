Молочная продукция из поселка Мурмино стала новогодней

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-10T12:20:03+03:00

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Продукцию этого предприятия рязанцы успели полюбить. Иначе как объяснить очереди к их павильону на ярмарках выходного дня? А совсем скоро и гости Рязани, которые приедут к нам на новогодние каникулы, смогут попробовать и оценить молоко, творог, масло и йогурты ООО «Мурминское».

Фото: Ольга Гержова.

— Продукция у нас натуральная, без заменителей молочного жира, — рассказывает директор предприятия Виктор Светиков. — Мы даже пошли на добровольную сертификацию, отправляем нашу продукцию на экспертизы в рязанские лаборатории, чтобы покупатели нам доверяли и не сомневались в качестве. Продукты питания должны быть не просто безопасны, как многие сейчас позиционируют, но, в первую очередь, полезны для здоровья. Чем меньше времени прошло от процесса дойки до конечного потребителя молока, тем больше в продукции сохраняется витаминов и минеральных веществ. Идеальный вариант – не более 24 часов. Мы укладываемся в этот промежуток времени.

Фото: Ольга Гержова.

Сливочное масло ООО «Мурминское» отмечено серебряной медалью агропромышленной выставки «Золотая осень». Продукцию этого предприятия теперь можно купить не только на ярмарках выходного дня, но и в специализированном магазине «Покупай рязанское» на улице Свободы, д.4.

Фото: Ольга Гержова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU