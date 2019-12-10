2019-12-10T11:46:12+03:00
Политика

В «Единой России» дали старт проекту «Память Героев»

2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы
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Фото: Единая Россия.Фото: Единая Россия.
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9 декабря в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» и в преддверии 2020 года, который указом президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, был дан старт проекту «Память героев». Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии, координатор партпроекта Александр Хинштейн во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски семи героям — выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.

В данном учебном заведении, основанном в 1936 году, в разное время учились и работали Герои нескольких поколений: пять Героев Советского Союза — они были удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны, один Герой Российской Федерации — за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в Афганистане, один Герой Социалистического Труда.

— Открытием этой мемориальной доски партия «Единая Россия» объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали, — сказал Александр Хинштейн. — В рамках проекта «Память Героев» предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации.

По словам координатора партпроекта «Историческая память», целью данной акции является увековечивание памяти Героев, а не разовый рассказ о великих соотечественниках и земляках. Он добавил, что с 1992 года звания Героя России удостоено свыше 1100 человек, более 600 из них уже нет в живых.

— В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Сделать это планируется к 30-летию установления звания — к 2022 году, — пояснил Александр Хинштейн.

Отметим, что с 2013 года на территории Рязанской области по инициативе Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации и регионального отделения «Единой России» было установлено более 100 мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, локальных войн.

Ранее, с 2007 по 2013 год в регионе реализовывался проект «Звезды». За это время установлено около 200 памятных досок на домах, в которых проживали Герои Советского Союза и Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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