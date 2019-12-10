«Ростелеком» выступил цифровым партнёром проекта «Рязань - Новогодняя столица 2020»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-10T10:32:44+03:00

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«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi* на главных площадках проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020». Во время праздничных гуляний рязанцы и гости региона смогут онлайн делиться впечатлениями о мероприятиях, проходящих у цирка и на Лыбедском бульваре. Новогодние торжества продлятся до 7 января 2020 года.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Проект «Новогодняя столица» - мероприятие федерального уровня. В этом году Рязани выпала честь стать зимней столицей России. «Ростелеком» - цифровой партнёр проекта в регионе. Уверен, рязанцы и гости из других городов и стран получат незабываемые впечатления от участия в праздничных мероприятиях, а современные телекоммуникационные услуги добавят привычного и необходимого общения в Сети.

Марина Лушина, заместитель начальника управления культуры администрации города Рязани:

- Рязань – город, заслуживающий внимания туристов благодаря своей древней истории и внешней привлекательности. Проект даёт уникальную возможность городу заявить о себе, а тысячам людей познакомиться с его историей, культурой и достопримечательностями. Мы благодарны «Ростелекому» за цифровое партнёрство, за возможность для участников этого масштабного события бесплатно делиться в сети своими эмоциями и хорошим настроением.

*название бесплатной сети - RYAZAN2020

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU