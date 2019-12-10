В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ
Вечером 9 декабря на окружной дороге в поселке Сараи произошло жесткое ДТП. По предварительным данным, 38-летняя рязанка за рулем автомобиля «Жигули» 15-ой модели во время поворота не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила черепно-мозговую травму. После медосмотра врачи отпустили ее домой, сообщает издательство «Пресса».
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, рано утром 9 декабря в Рязани на Южной окружной дороге произошло лобовое ДТП (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU