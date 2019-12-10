2019-12-10T06:48:27+03:00
Происшествия

В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ

Женщина за рулем не справилась с управлением и вылетела с трассы. После осмотра медиками ее отпустили домой
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Вечером 9 декабря на окружной дороге в поселке Сараи произошло жесткое ДТП. По предварительным данным, 38-летняя рязанка за рулем автомобиля «Жигули» 15-ой модели во время поворота не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила черепно-мозговую травму. После медосмотра врачи отпустили ее домой, сообщает издательство «Пресса».

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, рано утром 9 декабря в Рязани на Южной окружной дороге произошло лобовое ДТП (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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