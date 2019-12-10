Рязанские власти рассказали, как потратили 2,6 млрд рублей на безопасные дороги

СЕГОДНЯ 06:19 2019-12-10T06:22:45+03:00

В регионе завершились все запланированные на этот год работы по нацпроекту БКАД

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Все работы, запланированные в Рязанской области на 2019 год по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), завершились, сообщает региональный минтранс.

Всего дорожники отремонтировали 166 километров дорог. Это 140 километров региональных трасс и 26 километров дорог местного значения. Из них в Рязани — 15,8 км.

За сезон рабочие уложили почти 1,5 млн кв. метров асфальтобетона и нанесли около 90 тыс кв. метров дорожной разметки.

Кроме того, на трассах установили 3615 дорожных знаков, построили 25 км линий электроосвещения в 15 населенных пунктах, заменили и установили 9 км барьерных и 6,5 км пешеходных ограждений, модернизировали четыре светофора.

Общий бюджет реализации нацпроекта в регионе на 2019 год составил 2 671 690 900 рублей. Из них 1 941 690 900 рублей – деньги федерального бюджета, еще 730 млн выделили из областной казны.

Напомним, что реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана на 6 лет. К 2024 году в Рязанской области доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 42,76% (2 818,39 км).

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ИСТОЧНИК KP.RU