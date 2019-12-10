Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
В рязанской ОКБ спасли пациента с гигантским поликистозом почек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Сергея одним из первых рязанцев занесли в лист ожидания на пересадку почки. Но ожидание оказалось долгим из-за редкой группы крови. У него поликистоз - врожденное генетическое заболевание, при котором внутри почек образуются множественные кисты.
— Заболевание прогрессировало настолько, что обе почки нашего пациента превратились в гигантские мешки с жидкостными полостями, — рассказывает заведующий отделением урологии и трансплантации органов Дмитрий Карпов. — Функционировать такой орган не может, поэтому очищал организм гемодиализ.
Из-за патологии почки достигли таких размеров, что не оставили в брюшной полости места для пересадки. Ситуация осложнялась тем, что каждая киста имела тенденцию к нагноению. Поэтому пациента госпитализировали в плановом порядке и провели операцию по удалению обеих почек. По стечению обстоятельств через два дня после хирургического вмешательства, появилась донорская почка. Сошлись все факторы - и группа крови, и иммунологические показатели.
— За неделю мы дважды оказали пациенту высокотехнологичную помощь. Уже через неделю после госпитализации Сергей начал новую жизнь с пересаженной почкой. Мы наблюдаем за ним, показатели его здоровья не вызывают беспокойства, — отметил врач.
По словам пациента, сейчас он чувствует себя не только здоровым, но и помолодевшим.
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ИСТОЧНИК KP.RU