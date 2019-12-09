В РНПК прошел день открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-09T16:14:29+03:00

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2 декабря в Рязанской НПК впервые состоялся день открытых дверей для учащихся профильных вузов и cсузов региона. Мероприятие объединило более 250 ребят из Рязанского радиотехнического университета, Рязанского государственного университета, Рязанского колледжа электроники, Рязанского строительного колледжа, Рязанского политехнического колледжа, Касимовского нефтегазового колледжа и учащихся «Роснефть-класса» средней общеобразовательной школы № 43.

Привлечение молодых квалифицированных кадров – одна из приоритетных задач профориентационной работы РНПК. Ежегодно в коллектив Рязанской НПК вливаются десятки молодых кадров – амбициозных и инициативных молодых людей, которые понимают значение карьеры в достижении жизненного успеха.

День открытых дверей в РНПК – это новая возможность для учащихся познакомиться с условиями труда на предприятии, узнать о востребованных профессиях и трудоустройстве, задать напрямую вопрос профессионалам, пообщаться с руководством компании.

Поприветствовала гостей данного мероприятия заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась. Она отметила, что компания заинтересована в молодых квалифицированных рабочих кадрах, и всесторонне способствует их развитию.

- Рязанская нефтеперерабатывающая компания предоставляет огромные возможности для роста, получения и закрепления профессиональных навыков, и, тем самым, повышения конкурентоспособности каждого из Вас на рынке труда. У нас есть все необходимые технические, технологические и организационные условия для развития своих сотрудников, – говорит Наталия Балась. – Сегодня мы откроем Вам новые дороги и пути, будьте уверенными в своих силах, у Вас все получится!

Фото: РНПК.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU