2019-12-09T15:39:48+03:00
Недвижимость

Состоялся первый розыгрыш призов для покупателей квартир «Зеленого сада»

Все клиенты, купившие в ноябре квартиры в жилом комплексе «Еврокласс», приняли участие в розыгрыше приза -быстрого ремонта «RENT».
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Состоялся первый розыгрыш призов для покупателей квартир «Зеленого сада».Состоялся первый розыгрыш призов для покупателей квартир «Зеленого сада».
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Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина ГригорьевнаСидорова, купившая квартиру в жилом комплексе «Еврокласс – 2». Группа компаний «Зеленый сад» предложит обладателю приза выбрать 3 готовых стилистических решения для ремонта и отделки своего нового жилья. До 400 000 рублей составит экономия на ремонтных работах и отделочных материалах. И еще ГК «Зеленый сад» дает 5-летнюю гарантию на все работы и установленное в квартире оборудование.

Группа компаний «Зеленый сад» предложит обладателю приза выбрать 3 готовых стилистических решения для ремонта и отделки своего нового жилья.

Группа компаний «Зеленый сад» предложит обладателю приза выбрать 3 готовых стилистических решения для ремонта и отделки своего нового жилья.

Второй этап розыгрыша приза для всех, сделавших покупку жилья в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится 9 января 2020 года. Напомним, что Группа компаний «Зеленый сад» дарит каждому покупателю квартиры на выбор кладовку или отделку «WhiteBox».

Узнать подробности акции, а также получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777, официальный сайт: www.green-garden.ru

Экономия на ремонтных работах и отделочных материалах составит до 400 тысяч рублей.

Экономия на ремонтных работах и отделочных материалах составит до 400 тысяч рублей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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