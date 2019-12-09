В нескольких районах Рязани 10 и 11 декабря отключат электричество

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-09T15:08:55+03:00

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Администрация Рязани сообщила о запланированных на 10 и 11 декабря отключениях электроэнергии. Произойдут они в разных районах города, в том числе в поселке Солотча, Кальном, Дягилеве, а также в центре.

10 октября МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушных линиях. В Солотче из-за этого с 9.30 до 15.00 не будет света в следующих домах:

- ул. Дачная, 1-17;

- ул. Куркова, 1-24;

- ул. Железнодорожная, 21-51.

По той же причине с 9.30 до 16.00 одного из благ цивилизации лишатся жильцы по адресам:

- 1-й Дягилевский проезд, 1-30;

- 2-й Дягилевский проезд, 2-35;

- 3-й Дягилевский проезд, 1-32;

- 4-й Дягилевский проезд, 1-19;

- 5-й Дягилевский проезд, 1-21;

- 3- й Центральный проезд, 1-20;

- ул. Центральная, 1-62;

- ул. Дягилевская, 76-84;

Дважды за два дня отключения произойдут из-за опиловки деревьев (тоже с 9.30 до 16.00):

10 декабря

- ул. Боголюбова, 4-72, 51-102а;

- Касимовское шоссе, 1, 2, 4, 5, 30, 32/1, 31, 32;

- ул. Белинского, 27, 29/74, 20-76;

- Кальновский тупик, 3-23.

11 декабря

- ул. Фурманова, 13, 66, 68, 58, 40, 60;

- ул. Грибоедова, 50а, 50в, 42;

- ул. Свободы, 9, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU