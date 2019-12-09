В нескольких районах Рязани 10 и 11 декабря отключат электричество
Администрация Рязани сообщила о запланированных на 10 и 11 декабря отключениях электроэнергии. Произойдут они в разных районах города, в том числе в поселке Солотча, Кальном, Дягилеве, а также в центре.
10 октября МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушных линиях. В Солотче из-за этого с 9.30 до 15.00 не будет света в следующих домах:
- ул. Дачная, 1-17;
- ул. Куркова, 1-24;
- ул. Железнодорожная, 21-51.
По той же причине с 9.30 до 16.00 одного из благ цивилизации лишатся жильцы по адресам:
- 1-й Дягилевский проезд, 1-30;
- 2-й Дягилевский проезд, 2-35;
- 3-й Дягилевский проезд, 1-32;
- 4-й Дягилевский проезд, 1-19;
- 5-й Дягилевский проезд, 1-21;
- 3- й Центральный проезд, 1-20;
- ул. Центральная, 1-62;
- ул. Дягилевская, 76-84;
Дважды за два дня отключения произойдут из-за опиловки деревьев (тоже с 9.30 до 16.00):
10 декабря
- ул. Боголюбова, 4-72, 51-102а;
- Касимовское шоссе, 1, 2, 4, 5, 30, 32/1, 31, 32;
- ул. Белинского, 27, 29/74, 20-76;
- Кальновский тупик, 3-23.
11 декабря
- ул. Фурманова, 13, 66, 68, 58, 40, 60;
- ул. Грибоедова, 50а, 50в, 42;
- ул. Свободы, 9, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU