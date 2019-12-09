В «Рейтинге трезвости - 2019» Рязань оказалась в золотой середине
Ежегодно в рамках проекта «Трезвая Россия» проводится исследование, цель которого - выяснить пристрастие жителей регионов к «зеленому змию». При этом учитывается не только объем продаваемой алкогольной продукции, но и количество совершенных пьяными преступлений/правонарушений, число стоящих на учете как алкоголики граждан и так далее.
В 2019-м самыми трезвыми, как и год назад, оказались регионы с преобладанием населения, исповедующего ислам, – Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющим – восточные и северные: Приморский край, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Рязань оказалась примерно посередине, на 40 месте из 85, поднявшись при этом на три позиции в сравнении с прошлым годом.
Отметим, что в ЦФО, согласно рейтингу, хуже всего дела обстоят в Костромской (74 место), Смоленской (70) и Владимирской (65) областях, а наилучшим образом - в Москве (8), Белгородской (11) и Тамбовской (17) областях.
ИСТОЧНИК KP.RU