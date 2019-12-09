2019-12-09T15:22:39+03:00
Общество

В «Рейтинге трезвости - 2019» Рязань оказалась в золотой середине

И даже немного улучшила свой прошлогодний результат. Исследование проводится в рамках проекта «Трезвая Россия»
Александр КАРАВАЕВ
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Ежегодно в рамках проекта «Трезвая Россия» проводится исследование, цель которого - выяснить пристрастие жителей регионов к «зеленому змию». При этом учитывается не только объем продаваемой алкогольной продукции, но и количество совершенных пьяными преступлений/правонарушений, число стоящих на учете как алкоголики граждан и так далее.

В 2019-м самыми трезвыми, как и год назад, оказались регионы с преобладанием населения, исповедующего ислам, – Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющим – восточные и северные: Приморский край, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Рязань оказалась примерно посередине, на 40 месте из 85, поднявшись при этом на три позиции в сравнении с прошлым годом.

Отметим, что в ЦФО, согласно рейтингу, хуже всего дела обстоят в Костромской (74 место), Смоленской (70) и Владимирской (65) областях, а наилучшим образом - в Москве (8), Белгородской (11) и Тамбовской (17) областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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