Миллион победителю. В Рязани завершился фортепианный конкурс русской музыки

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-09T12:53:49+03:00

Юные пианисты из Китая и Тайваня на закрытии конкурса сыграли дуэтом. Фото: ryazangov.ru

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8 декабря в Рязани подвели итоги I Международного фортепианного конкурса русской музыки. На протяжении недели 49 пианистов из 9 стран в двух возрастных группах старались завоевать сердца публики и покорить своим талантом жюри под председательством народного артиста России Владимира Овчинникова.

Конкурс позиционировался как единственный в своем роде, прославляющий наследие именно отечественных композиторов, и, по словам инициатора и художественный руководителя Юрий Богданова, превзошел все ожидания:

- Я не мог себе представить, что уровень участников конкурса будет запредельно высоким: это вершина мирового пианизма.

Премиями от 100 тысяч до 1 миллиона рублей отмечались первые четыре места. Победителями стали Сергей Давыдченко из Ростова-на-Дону (младшая группа) и Александр Кашпурин из Санкт-Петербурга (старшая группа).

В числе лауреатов и Роман Соснин из рязанского города Кораблино, ученик Юрия Богданова – профессора академии им. Гнесиных. Помимо денежных вознаграждений лучшим пианистам вручены специальные призы от губернатора Николая Любимова, членов жюри, спонсоров. Кроме того, Александр Кашпурин заслужил право выступить на сцене областной филармонии в концертном сезоне 2019-2020, а также в эфире радио «Орфей».

Участники играли на недавно приобретенном для филармонии рояле Steinway. Фото: ryazangov.ru

КОНКРЕТНО

Лауреаты I Международного фортепианного конкурса русской музыки:

Младшая группа

• I премия — Сергей Давыдченко;

• II премия — Роман Соснин;

• III премия — Хё Ли;

• IV премия — Виталий Петров.

Старшая группа

• I премия — Александр Кашпурин;

• II премия — Евгений Коннов;

• III премия — Андрей Лешкин;

• IV премия — Василий Заболотний.

Награждение победителей. Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU