Миллион победителю. В Рязани завершился фортепианный конкурс русской музыки
8 декабря в Рязани подвели итоги I Международного фортепианного конкурса русской музыки. На протяжении недели 49 пианистов из 9 стран в двух возрастных группах старались завоевать сердца публики и покорить своим талантом жюри под председательством народного артиста России Владимира Овчинникова.
Конкурс позиционировался как единственный в своем роде, прославляющий наследие именно отечественных композиторов, и, по словам инициатора и художественный руководителя Юрий Богданова, превзошел все ожидания:
- Я не мог себе представить, что уровень участников конкурса будет запредельно высоким: это вершина мирового пианизма.
Премиями от 100 тысяч до 1 миллиона рублей отмечались первые четыре места. Победителями стали Сергей Давыдченко из Ростова-на-Дону (младшая группа) и Александр Кашпурин из Санкт-Петербурга (старшая группа).
В числе лауреатов и Роман Соснин из рязанского города Кораблино, ученик Юрия Богданова – профессора академии им. Гнесиных. Помимо денежных вознаграждений лучшим пианистам вручены специальные призы от губернатора Николая Любимова, членов жюри, спонсоров. Кроме того, Александр Кашпурин заслужил право выступить на сцене областной филармонии в концертном сезоне 2019-2020, а также в эфире радио «Орфей».
Участники играли на недавно приобретенном для филармонии рояле Steinway. Фото: ryazangov.ru
КОНКРЕТНО
Лауреаты I Международного фортепианного конкурса русской музыки:
Младшая группа
• I премия — Сергей Давыдченко;
• II премия — Роман Соснин;
• III премия — Хё Ли;
• IV премия — Виталий Петров.
Старшая группа
• I премия — Александр Кашпурин;
• II премия — Евгений Коннов;
• III премия — Андрей Лешкин;
• IV премия — Василий Заболотний.
Награждение победителей. Фото: ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU