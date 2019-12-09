Рязанский СК подарил современное инвалидное кресло ветерану войны и следствия
Сотрудники рязанского Следственного комитета навестили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов следствия Вениамина Михайловича Гераськина.
Несмотря на возраст, а в этом году фронтовику исполнилось 96 лет, Вениамин Михайлович многое помнит из своего военного прошлого и всегда готов поделиться воспоминаниями о событиях тех лет.
На фронт, в танковые войска, Вениамина Гераськина мобилизовали в 1942 году, сразу после окончания школы. Участвовал в боях на Брянском направлении. В марте 1943 года его тяжело ранили, оторвало левую руку.
За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После войны Вениамин Гераськин закончил юридический ВУЗ и долгие годы работал в прокуратуре. Начинал службу он следователем, а затем возглавлял прокуратуры Коми АССР, Рязанской области.
Однажды в разговоре с молодыми рязанскими следователями Вениамин Михайлович упомянул, что ему стало неудобным инвалидное кресло. Сотрудники СК не оставили это без внимания и теперь, благодаря их содействию, у ветерана новое удобное мобильное инвалидное кресло, к которому он постепенно привыкает.
Офицеры следственного управления вручили ветерану цветы, торт и пожелали Вениамину Михайловичу крепкого здоровья и долголетия, а всем членам его семьи – благополучия и счастья.
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ИСТОЧНИК KP.RU