Загрязнивший рязанские реки на 4 млрд. рублей завод требует кассации

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-09T09:19:32+03:00

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16 января в Калуге, где располагается Арбитражный суд Центрального округа, рассмотрят кассационную жалобу ООО «БиоФармКомбинат». Это предприятие, устроившее летом 2018-го экологическую катастрофу в Михайловском и Пронском районах: его стоками со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ отравлены реки Кердь и Амшанка, ущерб экосистеме оценен в 3,8 млрд. рублей.

Первая инстанция (в Рязанской области) и апелляционная (в Туле) встали на сторону минприродопользования и обязали ответчика выплатить всю требуемую сумму. При этом в аресте имущества завода-нарушителя, чтобы обеспечить исполнение решения суда, истцу было отказано.

После вступления решения в законную силу «БиоФармКомбинат» вновь попытался его оспорить. К моменту следующего заседания пройдет полтора года с момента первых публикаций о помутневшей Керди и массовой гибели рыбы в ней.

ИСТОЧНИК KP.RU