В ночь на 7 декабря на Московском шоссе вновь закроют движение
В ночь на 7 декабря в Рязани вновь перекроют движение транспорта на Московском шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. На этот раз трудности для автомобилистов с 24:00 до 06:00 возникнут в районе путепровода у ТРЦ «М5Молл». Причина ограничения, по информации властей, монтаж рекламной конструкции.
Напомним, ранее ночные перекрытия дороги были на пересечении Московского и Михайловского шоссе, а также при повороте на улицу Вокзальную. И тоже по причине демонтажа рекламных конструкций.
Власти города в очередной раз обращаются к автомобилистам с просьбой принять эту информацию к сведению и быть внимательными за рулем.
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ИСТОЧНИК KP.RU