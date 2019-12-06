2019-12-06T16:39:34+03:00
Авто

В ночь на 7 декабря на Московском шоссе вновь закроют движение

На этот раз трудности для автомобилистов возникнут в районе путепровода у ТРЦ «М5Молл»
Яков РЫКОВ
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В ночь на 7 декабря В Рязани вновь закроют движение транспорта на Московском шоссе.В ночь на 7 декабря В Рязани вновь закроют движение транспорта на Московском шоссе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ночь на 7 декабря в Рязани вновь перекроют движение транспорта на Московском шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. На этот раз трудности для автомобилистов с 24:00 до 06:00 возникнут в районе путепровода у ТРЦ «М5Молл». Причина ограничения, по информации властей, монтаж рекламной конструкции.

Напомним, ранее ночные перекрытия дороги были на пересечении Московского и Михайловского шоссе, а также при повороте на улицу Вокзальную. И тоже по причине демонтажа рекламных конструкций.

Власти города в очередной раз обращаются к автомобилистам с просьбой принять эту информацию к сведению и быть внимательными за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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