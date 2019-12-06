2019-12-06T17:33:50+03:00
Экономика

Прио-Внешторгбанк отмечает тридцатилетие

Первый коммерческий банк региона и сегодня остается системообразующим для экономики Рязанской области
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Фото: Прио-ВнешторгбанкФото: Прио-Внешторгбанк
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6 декабря Прио-Внешторгбанк отмечает тридцатилетие своей деятельности. Основанный в 1989 году, первый в регионе коммерческий банк и сегодня остается ведущим финансовым учреждением с отделениями в Рязани и области, а также в Москве и Воронеже. В Прио-Внешторгбанке обслуживается каждый третий из действующих рязанских предпринимателей. Ежемесячно в офисы банка приходят не менее 30 тысяч жителей областного центра. Каждый пятый рязанец так или иначе пользуется услугами Прио-Внешторгбанка.

Одним из таких постоянных клиентов стала компания СП ООО «Гюйс», которая предоставляет офисы в аренду.

- С Прио-Внешторгбанком мы сотрудничаем уже на протяжении 25 лет. Когда мы начинали свою деятельность, это был один из первых коммерческих банков региона, и за прошедшие десятилетия он нисколько не растерял те качества, за которые мы его любим. В отделении банка нам всегда удается решить абсолютно любые вопросы, и - что для бизнеса немаловажно - сделать это можно в максимально короткие сроки, - поделился генеральный директор компании «Гюйс» Алексей Павлов.

НАША СПРАВКА

Ключевые направления деятельности Прио-Внешторгбанка – расчетно-кассовое обслуживание и кредитование предприятий и ИП, обслуживание населения. Банк является системообразующим для экономики региона, обслуживая значительную долю местных предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Основа пассивной базы банка – вклады рязанцев.

На правах рекламы. Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России №212.

Фото: Прио-Внешторгбанк

Фото: Прио-Внешторгбанк

Фото: Прио-Внешторгбанк

Фото: Прио-Внешторгбанк

ИСТОЧНИК KP.RU

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