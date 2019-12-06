2019-12-06T15:57:47+03:00
Спорт

В Михайлове вновь пройдет автокросс, посвященный освобождению города

Соревнования состоятся в субботу, 7 декабря, в любую погоду
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Фото: автокросс в Михайлове, январь 2016 года. Фото: Андрей ЧУКОВ.Фото: автокросс в Михайлове, январь 2016 года. Фото: Андрей ЧУКОВ.
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В субботу, 7 декабря, в Михайлове состоится автокросс, посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. На старт выйдут спортивные автомобили трех зачетных группы: Д2-юниор («Ока»), Д2-классика (легковые передний привод), Д2-Н (легковые задний привод). Организаторы обещают неплохие призы: ЖК-телевизоры за первое место, сертификаты на 3000-5000 рублей в магазин автозапчастей за второе место и набор инструментов за третье.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 12.00, после чего начнутся боевые заезды.

Отметим, что автокросс, посвященный освобождению Михайлова, проводился с конца 2011 по январь 2016 годов (в январе 2016 года состоялась гонка, перенесенная с декабря 2015 года по погодным условиям – Ред.). Одним из инициаторов и вдохновителей соревнований в те годы был михайловский спортсмен, чемпион Рязанской области по автокроссу Юрий Морозов.

- Мы очень хотели, чтобы в Рязанской области наконец-то состоялись соревнования, в которых могли бы участвовать дети, - рассказывает один из организаторов нынешних соревнований Михаил Синяев. – На сегодняшний день участие в гонке подтвердили родители пятерых юных спортсменов!

Возрастное ограничение 0+.

Схема: Виталий БЛИНУШОВ.

Схема: Виталий БЛИНУШОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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