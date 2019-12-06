2019-12-06T15:25:49+03:00
Общество

В субботу в Рязанской области сохранится плюс и усилится ветер

При облачной погоде осадков не ожидается
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7 декабря в Рязанской области ожидается усиление ветра: он будет юго-западным, 7-12 метров в секунду, а во время порывов – до 17 м/с. Причем установится ветреная погода с пятницы (МЧС даже выпустило метеопредупреждение по этому поводу).

В субботу преимущественно обойдется без осадков. При этом небо, по данным регионального филиала Гидрометцентра, будет затянуто облаками.

Что же касается температуры воздуха, то она прогнозируется на уровне -4…+1 градуса ночью и -2…+3 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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