2019-12-06T13:50:57+03:00
Общество

В декабре рязанские синоптики прогнозируют недобор осадков

Что именно выпадет на наши головы – точно пока неизвестно
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Для декабря в наших краях нормальная среднесуточная температура -7,2 °С. Однако на этот раз последний месяц года обещает быть чуть теплее – в среднем аж на один градус, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на начальника регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.

Что касается осадков, то, по словам главного рязанского метеоролога, их в декабре будет на 20% ниже нормы. А вот что именно выпадет в большей степени – дожди или снег – пока неизвестно, поскольку это будет зависеть от текущей температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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