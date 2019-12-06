В партии апельсинов из Турции нашли живых личинок средиземноморской мухи
Специалисты рязанского Россельхознадозора обнаружения шесть живых личинок средиземноморской плодовой мухи в партии апельсинов из Турции, сообщает пресс-служба ведомства. Всего с 1 января по 1 декабря 2019 года сотрудники управления выявили 71 случай обнаружения карантинных объектов. К ним относятся:
- семена повилики;
- Калифорнийский трипс в партии хризантем;
- семена амброзии полыннолистной в партии дробленой кукурузы;
- усач рода Моногамус на территории деревообрабатывающих предприятий;
- вегетирующая повилика на землях сельхозназначения.
Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт. Часть направили на предприятия, которые включены в реестр подкарантинных объектов. Живые цветы уничтожены на полигоне.
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Продукция была без документов, а вся маркировка удалена. Россельхознадзору это очень не понравилось (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU