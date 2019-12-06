В партии апельсинов из Турции нашли живых личинок средиземноморской мухи

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-06T12:48:05+03:00

Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Специалисты рязанского Россельхознадозора обнаружения шесть живых личинок средиземноморской плодовой мухи в партии апельсинов из Турции, сообщает пресс-служба ведомства. Всего с 1 января по 1 декабря 2019 года сотрудники управления выявили 71 случай обнаружения карантинных объектов. К ним относятся:

- семена повилики;

- Калифорнийский трипс в партии хризантем;

- семена амброзии полыннолистной в партии дробленой кукурузы;

- усач рода Моногамус на территории деревообрабатывающих предприятий;

- вегетирующая повилика на землях сельхозназначения.

Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт. Часть направили на предприятия, которые включены в реестр подкарантинных объектов. Живые цветы уничтожены на полигоне.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани уничтожили 30 кг свежего винограда

Продукция была без документов, а вся маркировка удалена. Россельхознадзору это очень не понравилось (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU