2019-12-06T12:48:05+03:00
Общество

В партии апельсинов из Турции нашли живых личинок средиземноморской мухи

Рязанский Россельхознадзор отчитался о проведении карантинного фитосанитарного контроля
Яков РЫКОВ
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Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт.Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты рязанского Россельхознадозора обнаружения шесть живых личинок средиземноморской плодовой мухи в партии апельсинов из Турции, сообщает пресс-служба ведомства. Всего с 1 января по 1 декабря 2019 года сотрудники управления выявили 71 случай обнаружения карантинных объектов. К ним относятся:

- семена повилики;

- Калифорнийский трипс в партии хризантем;

- семена амброзии полыннолистной в партии дробленой кукурузы;

- усач рода Моногамус на территории деревообрабатывающих предприятий;

- вегетирующая повилика на землях сельхозназначения.

Зараженную продукцию не допустили к поставкам на экспорт. Часть направили на предприятия, которые включены в реестр подкарантинных объектов. Живые цветы уничтожены на полигоне.

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Продукция была без документов, а вся маркировка удалена. Россельхознадзору это очень не понравилось (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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