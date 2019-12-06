2019-12-06T12:49:03+03:00
Общество

Часть экспрессов «Москва-Рязань» заметно сократят время в пути

Долететь из столицы на них можно будет меньше чем за 3 часа
Мария БЛИНОВА
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Ускорят только утренний поезд, следующий из Москвы по выходным.Ускорят только утренний поезд, следующий из Москвы по выходным.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшее воскресенье, 8 декабря, московские пригородные поезда поменяют график работы, сообщила пресс-служба ЦППК.

Расписание изменится на шести направлениях: где-то добавят новые составы, где-то сократят интервалы, назначат и новые остановки.

На Казанском направлении, к которому относится отрезок пути между Москвой и Рязанью, будет два нововведения.

Во-первых, ряд фирменных экспрессов станут останавливаться на станции Отдых.

Во-вторых, утренний экспресс «Москва-Рязань» – но только по выходным – ускорят. Время в пути сократится на 23 минуты и теперь займет 2 часа 57 минут.

Первый такой поезд отправится из столицы в наш город уже 8 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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