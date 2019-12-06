Часть экспрессов «Москва-Рязань» заметно сократят время в пути

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-06T12:49:03+03:00

Ускорят только утренний поезд, следующий из Москвы по выходным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долететь из столицы на них можно будет меньше чем за 3 часа

Изменить размер текста: A A

В ближайшее воскресенье, 8 декабря, московские пригородные поезда поменяют график работы, сообщила пресс-служба ЦППК.

Расписание изменится на шести направлениях: где-то добавят новые составы, где-то сократят интервалы, назначат и новые остановки.

На Казанском направлении, к которому относится отрезок пути между Москвой и Рязанью, будет два нововведения.

Во-первых, ряд фирменных экспрессов станут останавливаться на станции Отдых.

Во-вторых, утренний экспресс «Москва-Рязань» – но только по выходным – ускорят. Время в пути сократится на 23 минуты и теперь займет 2 часа 57 минут.

Первый такой поезд отправится из столицы в наш город уже 8 декабря.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, когда пустят поезда в Крым и во сколько обойдется проезд

Напомним, оба пассажирских состава - до Симферополя и Севастополя - идут через Рязань (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU