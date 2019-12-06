2019-12-06T12:48:26+03:00
Общество

Прокуратура посчитала, что кораблинские полицейские «без энтузиазма» ловят уклонистов

Внесено соответствующее представление руководителю отдела полиции «Кораблинский»
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Прокуратура Кораблинского района Рязанской области провела проверку по соблюдению закона о воинской обязанности и военной службе в отделе полиции «Кораблинский» УМВД России по Рязанской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники ведомства выяснили, что районные полицейские по состоянию на 1 ноября 2019 года не проявляют большого энтузиазма в установлении фактического местонахождения граждан, уклоняющихся от военного призыва. Меры по их привлечению на воинскую службу принимаются не в полной мере – говорится в релизе.

Прокуратура внесла представление на имя руководителя отдела полиции, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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