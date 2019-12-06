2019-12-06T11:22:12+03:00
Общество

Лучший тренер Касимова умер на 80-м году жизни

Александр Барышев воспитал множество юных спортсменов, добивался успехов с командами по хоккею, волейболу, баскетболу, футболу
Сергей ЛАЗУТИН
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Александр Барышев (четвертый слева) воспитал не одно поколение молодых спортсменов.Александр Барышев (четвертый слева) воспитал не одно поколение молодых спортсменов.
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5 декабря не стало Александра Барышева, заслуженного тренера Рязанской области. Он посвятил спорту почти всю свою жизнь, воспитал больше 30 тысяч детей, добивался успехов на соревнованиях разных уровней с командами по хоккею, волейболу, баскетболу, футболу.

В апреле 2020 года Александру Сергеевичу могло исполниться 80 лет. Больше полувека он отдал тренерскому ремеслу.

- Начали с ним работать с 90-х годов. В то сложное время он помог сохранить молодежь, оторвать ее от негативного влияния улиц. Александр Сергеевич всегда работал на результат, на победу, и победы приходили в любом виде спорта. Это человек со своей особой мужской харизмой, который притягивал к себе людей. Никто не мог о нем сказать ничего плохого. Даже в преклонном возрасте он стремился вывести свои команды в первые ряды, договаривался о безвозмездной аренде площадок для подготовки к соревнованиям. Отказать было нельзя, - вспоминает депутат Касимовской городской Думы Олег Семенов.

В Касимове Александра Барышева запомнили как редкого профессионала и энтузиаста, достойнейшего человека. Говоря о нем, часто вспоминают созданную им хоккейную команду «Восход», дважды занимавшую вторые места в чемпионате Рязанской области и игравшую в финалах регионального кубка, а ныне выступающую под названием «Восход СУ-2» в Ночной хоккейной лиге. В последние годы заслуженный тренер преподавал в местном нефтегазовом колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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