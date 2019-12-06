2019-12-06T09:30:32+03:00
Происшествия

На Дягилевском посту задержали внедорожник из Белоруссии с 30 штрафами

Мужчина ездил по доверенности, нарушал ПДД, но ни один из штрафов не оплатил
Яков РЫКОВ
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Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья.Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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5 декабря на контрольном пункте «Дягилевский» рязанские гаишники остановили внедорожник Toyota Highlander. Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья. За рулем он был по доверенности.

Кроме того, согласно базе данных Госавтоинспекции установлено неоднократное нарушение правил дорожного движения России на данном внедорожнике свыше 30 раз. Ни один из штрафов не оплачен.

К водителю иномарки приняли меры административного воздействия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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