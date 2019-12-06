На Дягилевском посту задержали внедорожник из Белоруссии с 30 штрафами

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-06T09:30:32+03:00

Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина ездил по доверенности, нарушал ПДД, но ни один из штрафов не оплатил

Изменить размер текста: A A

5 декабря на контрольном пункте «Дягилевский» рязанские гаишники остановили внедорожник Toyota Highlander. Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья. За рулем он был по доверенности.

Кроме того, согласно базе данных Госавтоинспекции установлено неоднократное нарушение правил дорожного движения России на данном внедорожнике свыше 30 раз. Ни один из штрафов не оплачен.

К водителю иномарки приняли меры административного воздействия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У ТЦ «Зельгрос» в Рязани произошло страшное ДТП

По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля – один человек погиб (подробнее).

С прискорбием вынуждены сообщить

Рязанская область не сможет в этом году снизить число смертей в ДТП. Об этом заявили высокопоставленные руководители МВД РФ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU