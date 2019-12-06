На Дягилевском посту задержали внедорожник из Белоруссии с 30 штрафами
5 декабря на контрольном пункте «Дягилевский» рязанские гаишники остановили внедорожник Toyota Highlander. Во время проверки документов, выяснилось, что машина зарегистрирована на территории Белоруссии, а сам водитель – из Подмосковья. За рулем он был по доверенности.
Кроме того, согласно базе данных Госавтоинспекции установлено неоднократное нарушение правил дорожного движения России на данном внедорожнике свыше 30 раз. Ни один из штрафов не оплачен.
К водителю иномарки приняли меры административного воздействия.
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ИСТОЧНИК KP.RU