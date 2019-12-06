На площади Победы украсили 12-метровую елку

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-06T06:07:39+03:00

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5 декабря в Рязани украсили 12-метровую ель на площади Победы. Для ее оформления использовали сорок 15-метровых гирлянд и 150 пластиковых шаров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, областном центре украшают 33 новогодних дерева в сквере у Дворца Торжеств, поселке Солотча, Лесопарке, Нижнем городском парке, у культурно-досугового центра «Октябрь», в сквере Белых журавлей. В ближайшие дни установят елки на площади Ленина и у ДК «Приокский». В этом году для их украшения дополнительно купили 1100 шаров и четыре комплекта гирлянд.

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Главное отличие от той афиши, которая была в ходу прежде, - наличие времени мероприятий (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU