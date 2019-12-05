2019-12-05T17:06:08+03:00
Общество

В Рязани уничтожили 30 кг свежего винограда

Продукция была без документов, а вся маркировка удалена. Россельхознадзору это очень не понравилось
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Специалисты рязанского Россельхознадзора нашли в одной из торговых точек по улице Горького в Касимове продукцию, запрещенную к ввозу, сообщает пресс-служба ведомства. На прилавке лежал свежий виноград, но никаких документов, подтверждающих законность его ввоза, не было.

Кроме того, сотрудники управления незаконное удаление маркировки с упаковки, а вся продукция была обезличена.

В итоге, 4 декабря инспекторы виноград изъяли и уничтожили на полигоне механическим способом. Общее количество изъятой и уничтоженной продукции — 30 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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