В Рязани уничтожили 30 кг свежего винограда
Специалисты рязанского Россельхознадзора нашли в одной из торговых точек по улице Горького в Касимове продукцию, запрещенную к ввозу, сообщает пресс-служба ведомства. На прилавке лежал свежий виноград, но никаких документов, подтверждающих законность его ввоза, не было.
Кроме того, сотрудники управления незаконное удаление маркировки с упаковки, а вся продукция была обезличена.
В итоге, 4 декабря инспекторы виноград изъяли и уничтожили на полигоне механическим способом. Общее количество изъятой и уничтоженной продукции — 30 кг.
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ИСТОЧНИК KP.RU