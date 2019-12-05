Стало известно, почему стены в VELLCOM домах теплые

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-05T16:25:17+03:00

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Из школьного курса физики известно, что воздух является лучшим теплоизолятором. Внутренняя структура «теплой керамики» включает множество воздушных камер, что положительно сказывается на его теплозащитных характеристиках. Это означает, что основная тепловая энергия уходит наружу по керамическим перемычкам, а не через эти воздушные карманы, то есть медленнее, поскольку этот извилистый путь длиннее толщины блока в два раза.

Но стены VELLCOM DOMов из глиняных блоков обладают и другими полезными свойствами:

- низкое водопоглащение. В условиях повышенной влажности теплопроводность поризованного блока будет ниже, чем у газобетона или пеноблока;

- внутренняя пористая структура. Воздушные полости (поры), возникшие во время обжига керамики и выгорания добавок-поризаторов, делают изделие легче;

- внешний вид стены. Благодаря габаритам теплоблоков на стене мало горизонтальных кладочных швов. Вертикальные швы не содержат раствор.

Фото: компания Vellcom group.

В проектах холдинга реализовано множество передовых технологий строительства. Так наружные стены домов выполнены из керамических блоков толщиной 380 мм, (а не 250 мм как в обычных новостройках) с утеплением минераловатными плитами и финишной отделкой декоративной штукатуркой по системе «мокрый фасад». А внутренние стены также выполнены из керамических блоков толщиной 80 мм.

Vellcom group выделяет следующие плюсы таких стен:

- низкая теплопроводность. Структура блока (большое количество заполненных воздухом пустот) определяет одно из его главных положительных качеств – отменную теплоизоляцию, позволяющую сохранять тепло. Вертикальные стыки обладают высокой герметичностью, не давая появляться мостикам холода;

- паропроницаемость. Стены из поризованных керамблоков способны к регулированию влажности. Это позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в доме;

- прочность. Керамика после обжига не содержит влаги, поэтому термоблоки обладают механической прочностью, большей, чем силикатные изделия (пено- и газоблоки). Это позволяет не использовать опорный каркас для зданий большой этажности;

- качество. В отличие от силикатных стеновых материалов для производства керамблоков непременно нужны заводские условия и специальное оборудование. Риск использования кустарных или дефектных изделий предельно низок;

- химическая и биологическая инертность. Материал невосприимчив к химикатам, плесени и микроорганизмам.

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Фото: компания Vellcom group.

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ИСТОЧНИК KP.RU