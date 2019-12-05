Для жителей Рязанского района коммунальщики объявили акцию

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-05T15:43:54+03:00

При полном погашении долгов за коммунальные услуги, пени списываются в полном объеме. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Все должники могут выполнить три условия, а взамен им спишут пени. По мнению работников ЖКХ, жители решат сразу несколько возможных проблем

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С 10 по 31 декабря муниципальное предприятие «ЖКХ Рязанское» проводит для жителей района — абонентов-потребителей горячей воды и теплоснабжения акцию по списанию пени. При полном погашении долгов за коммунальные услуги, пени списываются в полном объеме.

Чтобы стать участником акции коммунальщиков, необходимо выполнить ряд условий:

- обратиться в абонентский отдел МКП «ЖКХ Рязанское» и уточнить сумму долга. Там же вы узнаете варианты его погашения;

- полностью оплатить сумму долга за тепло и горячую воду;

- написать заявление на имя директора о списании пени.

Для рязанцев акция решает проблемы, связанные с возможными судебными взысканиями задолженности, ведь приход приставов принесет дополнительные расходы, трату времени и нервов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Более подробную информацию можно получить у специалистов по адресу: поселок Соколовка, улица Связи, 8/2, кабинет 36. Телефоны: (4912) 28-57-67, 8-920-996-62-64.

Состояние лицевого счета можно узнать в абонентском отделе МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» в кабинете №19 или по телефону (4912) 28-57-12.

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ИСТОЧНИК KP.RU