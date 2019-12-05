Рязанский госунивреситет эвакуировали из-за пожарной тревоги

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-05T14:12:17+03:00

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5 декабря эвакуировали главный корпус Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Причина – сработавшая в 12.21 пожарная сигнализация.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, на вызов выезжали шесть пожарных расчетов, однако тревога оказалась ложной.

Тем не менее, около 200 человек, которые на момент поступления сигнала о возможном пожаре находились в здании, на время из вуза вывели.

ИСТОЧНИК KP.RU