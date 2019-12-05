2019-12-05T13:20:33+03:00
Победа

Рязанские аэронавты с воздуха ищут следы военного времени

В поисках фортификационных сооружений 1941 года Лев Маврин пролетел над Михайловским и Захаровским районами
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Памятная стела (штык) у деревни Поярково. Фото: Олег БУЦКИЙ.Памятная стела (штык) у деревни Поярково. Фото: Олег БУЦКИЙ.
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5 декабря Россия отмечает День воинской славы – начало контрнаступления в Битве под Москвой. С военными событиями конца 1941 года самым непосредственным образом связана и Рязанская земля. В двадцатых числах ноября южные районы области оккупировали немецко-фашистские захватчики. Спустя две недели Красная Армия погнала врага на запад

За несколько дней до памятной даты Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области совершила полет над территорией Михайловского и Захаровского районов с целью выявления сохранившихся фортификационных сооружений военного времени. Пилотировал аэростат Лев Маврин, фотосъемку вел известный рязанский фотограф Олег Буцкий.

Полет проходил в сложных погодных условиях, поэтому удалось лишь выявить следы похожие на бывшую окопную линию неподалеку от памятной стелы (штыка) у деревни Поярково, а также запечатлеть с воздуха древнее Жокинское городище (там же в районе Поярково) и послевоенную позицию для зенитных ракетных комплексов С-75 (поворот на Плахино).

Исследования продолжаются.

Бывшая позиция зенитных ракетных комплексов С-75. Фото: Олег БУЦКИЙ.

Бывшая позиция зенитных ракетных комплексов С-75. Фото: Олег БУЦКИЙ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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