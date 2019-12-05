Коммунальщики очистили шахту Рюминского пруда в Рязани
В период с 28 ноября по 5 декабря в Рязани проводились работы по прочистке и промывке существующей системы ливневой канализации. Об этом сообщил сайт горадминистрации Рязани.
За это время работники коммунальных служб очистили «внутренности» 15 ливневых колодцев, грязь из них была поднята на поверхность. В ходе работ около двадцати погонных метров трубопроводов ливневки промыли гидродинамическим методом. Также отремонтированы 5 дождеприемных колодцев, изготовлены и установлены 6 решеток.
Отдельным пунктом в подробном публичном отчете, который до последнего времени оставался лишь в техдокументации, коммунальные службы выделили тот факт, что очистили шахту Рюминского пруда возле ЦСК.
Если погода позволит, работы будут продолжены, а особе внимание при этом рабочие уделят местам с большей подтопляемостью.
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ИСТОЧНИК KP.RU