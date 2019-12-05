2019-12-05T11:04:00+03:00
Происшествия

В райцентре Ермишь в ДТП погиб мотоциклист

Что заставило мужчину отправиться в путь на мотоцикле в такую погоду, выясняет следствие
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 4 декабря, в 17.27 в полицию поступило сообщение о серьезном ДТП в райцентре Ермишь Рязанской области. На улице Московской столкнулись мотоцикл и автомобиль «Нива».

В результате аварии мотоциклист погиб. Что заставило мужчину оправиться в путь на мотоцикле в такую погоду, а также обстоятельства ДТП, выясняют следователи.

Издательство «Пресса» сообщает, что «Нивой» управлял житель села Теньгушево из соседней Мордовии. В аварии он не пострадал.

ГИБДД просит водителей проявлять бдительность в сложных погодных условиях.

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Избежать травм помогло то, что инцидент произошел довольно в позднее время, и посетителей в супермаркете практически не было (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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