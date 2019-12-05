Кассир в Рязанском районе заплатит штраф в десятикратном размере от похищенного

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-05T10:45:19+03:00

Женщина украла «коммунальные» деньги, при этом выдала плательщику все необходимые документы

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Кассир-оператор ООО «Центр оплаты коммунальных платежей» в Рязанском районе получала от местного жителя деньги по оплате за отопление. Она выдала мужчине квитанции и кассовые чеки, однако денежные средства по назначению не направляла, а присваивала себе. Общая сумма составила около пяти тысяч рублей.

Органами предварительного расследования действия подозреваемой были квалифицированы по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры. Затем состоялось заседание Рязанского районного суда, где, рассматривая смягчающие обстоятельства, кассиру был назначен штраф, десятикратно превышающий похищенную сумму. Женщина должна в течение двух месяцев заплатить 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU