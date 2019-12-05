2019-12-05T09:53:42+03:00
Общество

Ограничение движения в центре Рязани объяснили учениями

Полиция проводит свои мероприятия в районе площади Соборной
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 5 декабря в центре Рязани полиция устроила плановые учения. Именно так пресс-служба УМВД по Рязанской области объяснила тот факт, что в районе площади Соборной и на прилегающих улицах с 9.30 «движение транспорта частично ограничили».

Полицейские попросили жителей и гостей города не беспокоиться и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, совсем недавно, 28 ноября, на Московском шоссе состоялось массовое антитеррористическое учение с участием всех силовых структур региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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