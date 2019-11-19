2019-11-19T14:57:40+03:00
Общество

Сохраняйте спокойствие! В среду в Рязани завоют электросирены

Региональное МЧС проверит работу системы экстренного оповещения
Яков РЫКОВ
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Проверять систему оповещения будут, чтобы оценить их состояние.Проверять систему оповещения будут, чтобы оценить их состояние.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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20 ноября Рязани запустят комплексную систему экстренного оповещения с применением электросирен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Завоют сирены в 07:45 и в 14:20.

Проверять систему оповещения будут, чтобы оценить их состояние, а также для поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению.

«Во время тренировки и звучания электрической сирены просим сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу», — говорится в сообщении МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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