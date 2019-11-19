Сохраняйте спокойствие! В среду в Рязани завоют электросирены

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-19T14:57:40+03:00

Проверять систему оповещения будут, чтобы оценить их состояние. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

20 ноября Рязани запустят комплексную систему экстренного оповещения с применением электросирен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Завоют сирены в 07:45 и в 14:20.

Проверять систему оповещения будут, чтобы оценить их состояние, а также для поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению.

«Во время тренировки и звучания электрической сирены просим сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу», — говорится в сообщении МЧС.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани зафиксировали превышение допустимой нормы диоксида азота

Ядовитый газ воздействует на дыхательные пути и легкие человека, а также вызывает изменения состава крови. Да, и это не в Дашках (подробнее).

В Рязани для таксистов введут электронные путевые листы

Регион станет площадкой для пилотного проекта по введению ЭПЛ для автомобильного и городского электрического транспорта. Перевозчикам это снизит затраты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU