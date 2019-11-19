Специалисты компании «Рязаньгоргаз» проверили газовое оборудование у потребителей «группы риска»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-19T13:56:28+03:00

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Специалисты АО «Рязаньгоргаз» совместно с представителями префектур провели рейды по проверке состояния газового оборудования в домах рязанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни.

В ходе рейдов члены комиссий посетили 158 адресов в разных районах города, по 65 из них газовики так и не получили доступа к оборудованию. 39 собственников проверенных квартир эксплуатируют оборудование в соответствии с нормативными требованиями.

Фото: Пресс-служба АО «Рязаньгоргаз».

Мелкие неисправности газовики устраняли на месте, однако в 13 квартирах специалисты были вынуждены приостановить газоснабжение. Наиболее частые причины – пользование неисправным, разукомплектованным и неподлежащим ремонту газовым оборудованием, неудовлетворительное состояние соединительной трубы от водогрейной колонки к дымовому каналу, а также неисправность автоматики отопительных газовых приборов.

Везде, где это было возможно, газовики оказали техническую помощь собственникам квартир, чтобы в кратчайшие сроки возобновить газоснабжение. Кроме того, со всеми абонентами сотрудники газовой службы провели инструктаж по технике безопасности, и рассказали об основных правилах эксплуатации газового оборудования.

– Есть определенная категория жильцов, которые при плановых проверках не пускают газовиков в квартиры. У них нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования, и они не хотят оплачивать соответствующие работы. Проведение подобных рейдов – единственная возможность проверить газовые приборы, находящееся в квартирах граждан этой категории, – пояснил заместитель начальника службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Вадим Лекомцев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU