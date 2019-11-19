2019-11-19T13:39:44+03:00
Общество

В Рязани временно закрыли кальянную из-за санитарных нарушений

Этого добились жильцы дома, где работает заведение. Проверку проводил Роспотребнадзор
Антон КОНОВАЛОВ
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Железнодорожный районный суд Рязани временно закрыл кальянную ИП Лиферова Д.Р. на улице Соборной, 3. Поводом стали выявленные в «LK Hookah Lounge» нарушения санитарных норм.

Воздух из заведения со всеми вытекающими последствиями выводится вентиляцией на улицу ниже уровня потолка квартир первого этажа. Недовольные жильцы дома, вынужденные «наслаждаться» паровыми коктейлями после посетителей, обратились в областное управление Роспотребнадзора, который возбудил административное дело.

Рассмотрев материалы, суд принял решение приостановить деятельность ИП на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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