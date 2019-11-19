2019-11-19T12:09:33+03:00
Авто

В Рязани для таксистов введут электронные путевые листы

Губернатор и компания «Яндекс» заключили соглашение по улучшению в регионе дорожного движения
Александр РАДЫГИН
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Рязанская область станет площадкой для пилотного проекта по введению электронного путевого листа (ЭПЛ) для автомобильного и городского электрического транспорта.Рязанская область станет площадкой для пилотного проекта по введению электронного путевого листа (ЭПЛ) для автомобильного и городского электрического транспорта.Фото: Иван МАКЕЕВ
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19 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов и директором по развитию бизнеса «Яндекс» в России Алексей Федотов заключили соглашение, которое позволит улучшить организацию дорожного движения в регионе.

Рязанская область станет площадкой для пилотного проекта по введению электронного путевого листа (ЭПЛ) для автомобильного и городского электрического транспорта.

Эта технология дает возможность формировать в цифровом виде путевые листы, оформляемые для таксопарков и транспортных предприятий. Сейчас путевые листы выдаются в бумажном виде.

Как отмечают в компании, электронные путевые листы можно объединить в единый федеральный реестр для прозрачности и удобства проверок. Перевозчикам это позволит снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров, а водители, в том числе таксисты, могут выиграть несколько часов рабочего времени в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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