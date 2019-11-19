Туманы не собираются покидать Рязанскую область

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-19T11:28:43+03:00

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Во вторник, 19 ноября, в 10.30 Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило новое метеопредупреждение. Сообщается, что днем 19 ноября в областном центре и области сохранятся туманы. Видимость на дорогах не будет превышать 200-500 метров.

Напомним, что туман в Рязанской области прочно обосновался с 17 ноября.

В МЧС просят всех участников дорожного движения (и автомобилистов, и пешеходов) проявлять повышенную бдительность на дорогах. Астматикам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить время пребывания на улице.

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Видимость местами заметно ухудшится, увеличится вероятность ДТП (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU