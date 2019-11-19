Таксист под Рязанью устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
18 ноября на 9 км дороги «Рыбное – Константиново» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 38-летний рязанец на Renault Logan со знаком такси, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Chevrolet Lacetti. Вторым автомобилем управлял 27-летний житель Рязани.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, травмы получили оба водителя, а также две пассажирки Renault – 46 и 28 лет.
Всего за сутки на дорогах региона в трех ДТП пострадали шесть человек. Автоинспекторы выявили свыше 9 тысяч нарушений и поймали шестерых пьяных за рулем.
Фото: 62.мвд.рф
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