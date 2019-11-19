2019-11-19T10:15:53+03:00
Происшествия

Подделавшая доказательства рязанская женщина-следователь избежала тюрьмы

Чтобы быстрее закончить расследование, она подменила протоколы допросов
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 ноября в Скопине вынесли приговор старшему следователю. Женщину признали виновной в двух преступлениях – фальсификации доказательств и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

Срезая углы, она, как посчитал районный суд, руководствовалась «мотивами личной заинтересованности»: пыталась сэкономить время и выслужиться, быстрее закончив расследование. Для этого она изъяла протоколы двух допросов (подозреваемого и свидетеля) и заменила их на два других – с ложной информацией.

- Далее на основании сфальсифицированных доказательств следователь вынесла постановление о прекращении уголовного преследования в отношении одного из подозреваемых, - сообщили в суде.

Хотя расследовалось тяжкое преступление, женщина, которая вместо борьбы с преступностью сама превратилась в преступницу, с учетом смягчающих обстоятельств избежала лишения свободы. Обозначенный в приговоре срок 1 год 1 месяц будет считаться условным. О лишении права занимать должность следователя речи также не идет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани продолжают гибнуть птицы
За месяц Рязанская область вывезла в страны Евросоюза 600 кубометров леса
Ушел из жизни экс-помощник министра лесного хозяйства РСФСР
В Касимове провалили благоустройство на федеральные деньги
Разгромивший станцию «Лесок» пьяный подросток в тот вечер еще и угнал автомобиль
Сохраняйте спокойствие! В среду в Рязани завоют электросирены
Рязанок бесплатно проверят на онкологию и болезни сердца
Специалисты компании «Рязаньгоргаз» проверили газовое оборудование у потребителей «группы риска»
В Рязани временно закрыли кальянную из-за санитарных нарушений
Полиция устанавливает личности подростков, учинивших разгром на станции «Лесок»
В Кадоме осудили мужчину, умышленно сбившего на автомобиле оленя
В Рязани для таксистов введут электронные путевые листы
В Рязани зафиксировали превышение допустимой нормы диоксида азота
Туманы не собираются покидать Рязанскую область
Таксист под Рязанью устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
В больнице №10 завершили самый масштабный ремонт за ее историю
Несколько иностранцев улетели на родину из Рязани за счет государства
На «вафле» в центре Рязани столкнулись троллейбус и джип
Во вторник в девяти районах Рязанской области не будет электричества
Подростки-вандалы разгромили зал ожидания на станции Лесок
В Шилове 30-летняя рязанка зарезала обидчика своего сожителя
МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана
Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора
Ночью по улицам Рязани вновь прошли автомобильные вандалы