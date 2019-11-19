Подделавшая доказательства рязанская женщина-следователь избежала тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-19T10:15:53+03:00

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18 ноября в Скопине вынесли приговор старшему следователю. Женщину признали виновной в двух преступлениях – фальсификации доказательств и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

Срезая углы, она, как посчитал районный суд, руководствовалась «мотивами личной заинтересованности»: пыталась сэкономить время и выслужиться, быстрее закончив расследование. Для этого она изъяла протоколы двух допросов (подозреваемого и свидетеля) и заменила их на два других – с ложной информацией.

- Далее на основании сфальсифицированных доказательств следователь вынесла постановление о прекращении уголовного преследования в отношении одного из подозреваемых, - сообщили в суде.

Хотя расследовалось тяжкое преступление, женщина, которая вместо борьбы с преступностью сама превратилась в преступницу, с учетом смягчающих обстоятельств избежала лишения свободы. Обозначенный в приговоре срок 1 год 1 месяц будет считаться условным. О лишении права занимать должность следователя речи также не идет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU