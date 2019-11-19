2019-11-19T06:58:10+03:00
Недвижимость

Во вторник в девяти районах Рязанской области не будет электричества

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков
Яков РЫКОВ
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19 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение.19 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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19 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Сасыкино, село Алехово, поселок Муняковские выселки, деревня Новая деревня, деревня Новоершово — с 09:00 до 17:00;

Ухоловский район:

- деревня Красная Слобода — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Соболево, деревня Хрущево, поселок Рязанские сады — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Альютово — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Пертово — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Заборье — с 10:00 до 16:00;

- поселок Мурмино — с 09:00 до 13:00.

Захаровский район:

- село Мотовилово, село Большое Коровино, село Поливаново — с 10:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Савро-Мамышево — с 08:30 до 17:00;

- деревня Обухово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Горки-Могино, село Гришино, деревня Заводская Слобода, деревня Ивкино, деревня Кирьяково, село Малахово, деревня Натальино, деревня Неустроево, деревня Озерье, деревня Ольгино, деревня Павлово, деревня Томаково, деревня Ювино — с 13:00 до 16:00;

- поселок Голованово, деревня Федино — с 10:00 до 13:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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