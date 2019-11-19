Во вторник в девяти районах Рязанской области не будет электричества
19 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Сасыкино, село Алехово, поселок Муняковские выселки, деревня Новая деревня, деревня Новоершово — с 09:00 до 17:00;
Ухоловский район:
- деревня Красная Слобода — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Соболево, деревня Хрущево, поселок Рязанские сады — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Альютово — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Пертово — с 10:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Заборье — с 10:00 до 16:00;
- поселок Мурмино — с 09:00 до 13:00.
Захаровский район:
- село Мотовилово, село Большое Коровино, село Поливаново — с 10:00 до 17:00.
Пителинский район:
- село Савро-Мамышево — с 08:30 до 17:00;
- деревня Обухово — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Горки-Могино, село Гришино, деревня Заводская Слобода, деревня Ивкино, деревня Кирьяково, село Малахово, деревня Натальино, деревня Неустроево, деревня Озерье, деревня Ольгино, деревня Павлово, деревня Томаково, деревня Ювино — с 13:00 до 16:00;
- поселок Голованово, деревня Федино — с 10:00 до 13:00.
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