2019-11-19T05:47:47+03:00
Происшествия

В Шилове 30-летняя рязанка зарезала обидчика своего сожителя

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд
Яков РЫКОВ
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Во время потасовки гость несколько раз ударил хозяина квартиры.Во время потасовки гость несколько раз ударил хозяина квартиры.
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Следователи Шиловского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что днем 28 августа 2019 года в квартире одного из домов поселке Шилово, между двумя приятелями произошла ссора. Во время потасовки гость несколько раз ударил хозяина квартиры. Сожительница последнего схватила нож и ударила им обидчика мужчины в грудь. От полученной раны 36-летний потерпевший скончался в больнице.

В настоящее время по делу собраны все доказательства. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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