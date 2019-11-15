В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо

15 Нояб. 15:16 2019-11-15T15:30:37+03:00

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Региональное Управление МЧС России опубликовало прогноз специалистов Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 ноября.

В субботу будет облачно, с прояснениями и в основном без осадков. Ветер юго-восточный и южный, умеренный.

Температура воздуха по области ночью -5…0°С. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6ºС.

По предварительной информации синоптиков, в воскресенье, 17 числа, ожидается ровно такая же погода. В облцентре, кстати, будет потеплее: ночью -2…0ºС, днем +4…+6°С.

ИСТОЧНИК KP.RU