В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Ночные заморозки тем временем пришли окончательно
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Региональное Управление МЧС России опубликовало прогноз специалистов Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 ноября.
В субботу будет облачно, с прояснениями и в основном без осадков. Ветер юго-восточный и южный, умеренный.
Температура воздуха по области ночью -5…0°С. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6ºС.
По предварительной информации синоптиков, в воскресенье, 17 числа, ожидается ровно такая же погода. В облцентре, кстати, будет потеплее: ночью -2…0ºС, днем +4…+6°С.
ИСТОЧНИК KP.RU