2019-11-15T14:39:54+03:00
Недвижимость

Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»

Победители получат возможность выбрать кладовое помещение на этаже или отделку «White Box»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

30 ноября 2019 года ГК «Зеленый сад» отметит свое 19-летие. В честь этого события крупнейший рязанский застройщик сделает подарки покупателям квартир и проведет розыгрыш призов.

Участниками этой акции становятся все клиенты Группы компаний «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия/договоры купли-продажи в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года. Клиенты, купившие квартиры в жилых комплексах «Еврокласс - 1» и «Еврокласс - 2», получают возможность выбрать в качестве подарка кладовое помещение на этаже или отделку «White Box».

Важный момент: если клиент приобрел квартиру с предоставлением скидки или по акционной цене, он не имеет права претендовать на подарок в виде кладового помещения и отделки «White Box».

В ходе проведения акции все клиенты, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Еврокласс - 1» и «Еврокласс - 2», участвуют в розыгрыше ремонта «RENT». Розыгрыш будет проводиться дважды: сначала среди клиентов, заключивших договор долевого участия/договора купли-продажи в ноябре 2019 года, а затем среди клиентов, заключавших договор долевого участия/договора купли-продажи в декабре 2019 года.

В случае выигрыша ремонта квартиры по программе «Быстрый ремонт «RENT» приз можно получить только при полной оплате заключенного договора участия в долевом строительстве/договора купли-продажи в указанный в договоре срок. Срок оплаты может быть пересмотрен по соглашению сторон в дополнительном соглашении к договору участия в долевом строительстве/купли продажи.

Выдача приза осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору участия в долевом строительстве /договору купли-продажи после ввода дома в эксплуатацию. При нарушении договорных обязательств, приз может быть аннулирован Организатором акции. Перенос Призов на приобретенную недвижимость не в срок с 1 ноября по 31 декабря 2019 года не допускается.

Информация о датах, способах проведения розыгрыша будет размещена на сайте ГК «Зеленый сад» и официальных группах «Вконтакте», «Инстаграм» не позднее чем за 3 дня до даты проведения. Количество призов ограничено фактическим наличием товара. Не допускается передача призов третьим лицам. Призы не выдаются при расторжении основного договора и дополнительных соглашений к нему.

Полную информацию об акциях и скидках, возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку