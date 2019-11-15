Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»

15 Нояб. 14:13 2019-11-15T14:39:54+03:00

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30 ноября 2019 года ГК «Зеленый сад» отметит свое 19-летие. В честь этого события крупнейший рязанский застройщик сделает подарки покупателям квартир и проведет розыгрыш призов.

Участниками этой акции становятся все клиенты Группы компаний «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия/договоры купли-продажи в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года. Клиенты, купившие квартиры в жилых комплексах «Еврокласс - 1» и «Еврокласс - 2», получают возможность выбрать в качестве подарка кладовое помещение на этаже или отделку «White Box».

Важный момент: если клиент приобрел квартиру с предоставлением скидки или по акционной цене, он не имеет права претендовать на подарок в виде кладового помещения и отделки «White Box».

В ходе проведения акции все клиенты, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Еврокласс - 1» и «Еврокласс - 2», участвуют в розыгрыше ремонта «RENT». Розыгрыш будет проводиться дважды: сначала среди клиентов, заключивших договор долевого участия/договора купли-продажи в ноябре 2019 года, а затем среди клиентов, заключавших договор долевого участия/договора купли-продажи в декабре 2019 года.

В случае выигрыша ремонта квартиры по программе «Быстрый ремонт «RENT» приз можно получить только при полной оплате заключенного договора участия в долевом строительстве/договора купли-продажи в указанный в договоре срок. Срок оплаты может быть пересмотрен по соглашению сторон в дополнительном соглашении к договору участия в долевом строительстве/купли продажи.

Выдача приза осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору участия в долевом строительстве /договору купли-продажи после ввода дома в эксплуатацию. При нарушении договорных обязательств, приз может быть аннулирован Организатором акции. Перенос Призов на приобретенную недвижимость не в срок с 1 ноября по 31 декабря 2019 года не допускается.

Информация о датах, способах проведения розыгрыша будет размещена на сайте ГК «Зеленый сад» и официальных группах «Вконтакте», «Инстаграм» не позднее чем за 3 дня до даты проведения. Количество призов ограничено фактическим наличием товара. Не допускается передача призов третьим лицам. Призы не выдаются при расторжении основного договора и дополнительных соглашений к нему.

Полную информацию об акциях и скидках, возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU