Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным

15 Нояб. 13:40 2019-11-15T13:42:51+03:00

Оно появилось на общежитии Рязанского госуниверситета – вуза, который носит имя поэта

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Художник Александр Демкин завершил работу над портретом Сергея Есенина на доме №25 корпус 1 по Касимовскому шоссе. В здании располагается общежитие Рязанского государственного университета – вуза, который носит имя великого поэта.

Автор масштабного граффити, занимающего почти всю «глухую» часть стены девятиэтажного здания, напомнил, что оно появилось при поддержке организации «Волонтеры Победы» (на выигранный на Всероссийском образовательном форуме «Таврида» грант).

Напомним, чуть раньше, в конце октября, Демкин в рамках того же проекта изобразил медсестру на главном корпусе Рязанского государственного медицинского университета на улице Высоковольтной.

Фото: vk.com/dyoma21

ИСТОЧНИК KP.RU